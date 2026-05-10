Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, dev bir gelirin de sahibi oldu. Yayın havuzundan elde edilecek bonuslar ve Şampiyonlar Ligi katılım payı ile birlikte sarı-kırmızılıların kasasına girecek rakam 35 milyon Euro’yu buldu
Süper Lig 2025-2026 sezonunun 33. haftasında Galatasaray, kendi evinde Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala tarihindeki 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılı ekip, hem sportif başarıya ulaştı hem de yayın havuzu ve UEFA bonuslarından oluşan devasa bir gelir paketini garantiledi.
Cnbc-e'den Barış Erkaya'nın haberine göre, ligi zirvede tamamlayarak sadece "şampiyonluk primi" olarak 227 milyon 800 bin TL kazanan Galatasaray, 33. hafta itibarıyla toplam havuz gelirini 876 milyon TL'ye çıkardı.
Euro bazında gelir yüzde 27 arttı
Sarı-kırmızılı ekip, ligin son haftasında oynanacağı Kasımpaşa mücadelesini de kazanması durumunda bu rakamı 885.6 milyon TL seviyesine yükseltecek. Bu tablo, kulübün yayın gelirinin geçen yıla oranla Euro bazında yüzde 27 artarak 16.6 milyon Euro’ya ulaşması anlamına geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nden en az 19 milyon Euro gelecek
Ligdeki başarısını Avrupa sahnesiyle taçlandıran Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılım hakkı kazandı. Bu katılım sayesinde kulüp, performans bonusları hariç sadece ayak bastı parası olarak yaklaşık 19 milyon Euro’yu kasasına koymayı garantiledi.