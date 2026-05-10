Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu

Süper Lig 2025-2026 sezonunun 33. haftasında Galatasaray, kendi evinde Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala tarihindeki 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılı ekip, hem sportif başarıya ulaştı hem de yayın havuzu ve UEFA bonuslarından oluşan devasa bir gelir paketini garantiledi.