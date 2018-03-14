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  3. 14 Mart 2018 11:35

Cengiz'li Roma turladı !

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam 2 büyük maç oynandı. Shakthar Donetsk'i 1-0 yenen Roma ve Manchester United'i 2-1 yenen Sevilla çeyrek finale yükseldi.

Cengiz'li Roma turladı !

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0, Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.


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Cengiz'li Roma turladı !

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.


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Cengiz'li Roma turladı !

Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.


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Cengiz'li Roma turladı !

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.


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