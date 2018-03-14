Cengiz'li Roma turladı !
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam 2 büyük maç oynandı. Shakthar Donetsk'i 1-0 yenen Roma ve Manchester United'i 2-1 yenen Sevilla çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0, Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.