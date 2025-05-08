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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. PSG, finalde Inter ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Resim: 2

66. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. VAR uyarısıyla hakem Felix Zwayer'in PSG lehine verdiği penaltıda topun başına geçen Vitinha'nın vuruşunda kaleci Raya gole izin vermedi.

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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Resim: 3

72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle PSG farkı 2'ye çıkardı. 76. dakikada Saka'nın fileleri havalandırmasıyla Arsenal skoru 2-1'e getirdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Resim: 4

İlerleyen dakikalarda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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