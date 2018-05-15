İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayım devam ederken, gözler Şampiyonlar Ligi'ne kimin katılacağına çevrildi..
2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek.
San-kırmızılılar 14 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda.
Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Östersunds'a elenmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.