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  3. 15 Mayıs 2018 16:44

İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayım devam ederken, gözler Şampiyonlar Ligi'ne kimin katılacağına çevrildi..

İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek.


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İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz

San-kırmızılılar 14 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda.

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İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz

Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Östersunds'a elenmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.


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İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz

UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın toplamda 29 bin 500 puanı bulunuyor.


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