Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Arsenal’i Dembele’yle devirdi

Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan topla ceza sahasına giren Kvaratskhelia'nın pasında Ousmane Dembele, gelişine sol ayakla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Arteta'nın öğrencileri ilk yarıda birçok pozisyona girerken gol bulamadı. Arsenal, 2. yarının başında Merino ile beraberlik golünü bulurken VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.