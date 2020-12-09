Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen görüntüler!
Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain maçıbu görüntüler ile başladı.
İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken, ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.
Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.
Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.
Tribünlerde, PSG ve Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.