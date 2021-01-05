Şampiyonluk için Visca bombası

‘Katkısı büyük olur’ Hem Emre Belözoğlu hem de Erol Bulut mevcut kadroya çok güveniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’deki genel görüş Edin Visca transferinin ‘şampiyonluğu getirecek hamle’ olacağı yönünde. Tecrübeli futbolcunun her anlamda takıma büyük katkı sağlayarak takımın zirve yolundaki iddiasını fazlasıyla artıracağına inanılıyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek için çabalarken, yönetim de ekonomik anlamda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak.