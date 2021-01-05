Şampiyonluk için Visca bombası
Fenerbahçe’de Boşnak yıldızın transferi, ‘şampiyonluğu getirecek hamle’ olarak görülüyor. Edin Visca’ya en kısa sürede Çubuklu formayı giydirmek için tüm fedakârlıklar göz önünde. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Turuncu-Lacivertliler’i ikna etmek için elinden geleni yapacak.
Sarı-Lacivertliler’de Edin Visca için kollar sıvandı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız ile önümüzdeki sezon için söz kesmişti. Ancak Başakşehir’in şampiyonluk yarışında çok geride kalması, Visca’ya bu ay imza attırılması yönünde ümitleri artırdı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu, bu operasyonda önemli rol oynayacak. 4 yıl Başakşehir forması giyen, Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Belözoğlu, Turuncu-Lacivertliler’i ikna etmek için elinden geleni yapacak.
‘Katkısı büyük olur’ Hem Emre Belözoğlu hem de Erol Bulut mevcut kadroya çok güveniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’deki genel görüş Edin Visca transferinin ‘şampiyonluğu getirecek hamle’ olacağı yönünde. Tecrübeli futbolcunun her anlamda takıma büyük katkı sağlayarak takımın zirve yolundaki iddiasını fazlasıyla artıracağına inanılıyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek için çabalarken, yönetim de ekonomik anlamda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak.