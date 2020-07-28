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  3. 28 Temmuz 2020 08:50

Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı.

Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı

Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asılma geleneği bu yıl da Medipol Başakşehir'le devam ediyor. 

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Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı

Süper Lig'i, topladığı 69 puanla şampiyon alarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivert renkli dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. 

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Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6'ncı takım olarak tarihe geçen turuncu-lacivertlilerin bayrağının Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı öğrenildi. 

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Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı

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