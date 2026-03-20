Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik
UEFA Konferans Ligi'ndeki gururumuz Samsunspor, Son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. İlk maçta sahasında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından Madrid'de mucize arayan Kırmızı-Şimşekler, galip gelmesine rağmen toplam skorda 3-2 geride kalarak turnuvaya veda etti.
Kaynak: DHA / İHA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 turunda tarihi bir geri dönüşün kıyısından döndü.
1 / 19
İspanya'nın köklü ekiplerinden Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı ancak bu sonuç çeyrek final kapısını açmaya yetmedi.
2 / 19
Maçın başlama düdüğüyle birlikte ön alan baskısı kuran Samsunspor, Rayo Vallecano kalesini ablukaya aldı.
3 / 19
Savunmada disiplinden taviz vermeyen Kırmızı-Şimşekler, aradığı golü bularak umutlarını son dakikaya kadar taşıdı.
4 / 19