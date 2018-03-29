Samsun'da yapılan stat göz kamaştırıyor !

Diyarbakır Stadyumu zamanda tamamlanacak



Doğru kullanabilmeleri halinde bunun övünç kaynağı olduğuna işaret eden Türk, şöyle devam etti:



"Devam edenler arasında Diyarbakır Stadyumu, önceliklerimiz arasında bulunuyor. Diyarbakır Stadyumu'nu yeni sezona hazırlıyorduk ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Türkiye Futbol Federasyonunun Türkiye Kupası finalini Diyarbakır'a alması, bizim için de işlerimizi hızla toparlama adına övünç kaynağı olacak. 33 bin kişilik stadyumun anlamlı bir final maçı ile açılması, bizi mutlu edecek. 9 Mayıs'taki final maçına çabuk şekilde hazır hale geleceğiz. Hızlı şekilde bitiririz diye düşünüyorum çünkü artık stadyum yapımında çok profesyonelleştik."





