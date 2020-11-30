Saraçoğlu'nda müthiş derbi! 7 gol, 1 kırmızı kart
Beşiktaş, Kadıköy'de yıllar sonra kazandı. Siyah beyazlılar, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Aboubakar'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta 4-3 mağlup etti. Beşiktaş'ta Larin kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş, 17 Nisan 2005'ten bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, o gün de derbiyi 4-3 kazanmıştı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 4-3'lük skorla kazandı.
TAM 7 GOL Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 4 ve 20. dakikalardaki golleriyle maça 2-0 öne geçerek başladı. Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
İkinci yarının başında Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Necip Uysal, 53. dakikada golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 68. dakikadaki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.