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  3. 16 Ekim 2018 17:06

Selahattin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı !

Fatih Terim'e hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Selahattin Aydoğdu, hakim karşısına çıktı. Aydoğdu Terim için "İş yerimi basmaya gelen adam dayak yedi ve kaçtı. Söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım" dedi.

Selahattin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı !

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Selahaddin Aydoğdu'nun yargılanmasına başlandı.
(Milliyet)

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Selahattin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı !

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Aydoğdu ve taraf avukatları katıldı. Fatih Terim ise duruşmada yer almadı.


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Selahattin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı !

Duruşmada söz verilen Aydoğdu, Terim ile arasındaki tartışmanın ardından, basına verdiği röportajda söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.


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Selahattin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı !

"FATİH TERİM DAYAK YEDİ VE KAÇTI"

Olaydan bir gün sonra verdiği röportajda söylediklerinin doğru olduğunu savunan Aydoğdu, "İş yerimi basmaya gelen adam dayak yedi ve kaçtı. Söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım. Mekan basmak neyse, cezasını çeker. Mekanımı basmaya gelen adama ne yapmalıydım" ifadesini kullandı.

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