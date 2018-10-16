Selahattin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı !

"FATİH TERİM DAYAK YEDİ VE KAÇTI"



Olaydan bir gün sonra verdiği röportajda söylediklerinin doğru olduğunu savunan Aydoğdu, "İş yerimi basmaya gelen adam dayak yedi ve kaçtı. Söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım. Mekan basmak neyse, cezasını çeker. Mekanımı basmaya gelen adama ne yapmalıydım" ifadesini kullandı.

