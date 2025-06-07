Semih Kılıçsoy için olay olacak transfer iddiası
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu listesine adını yazdırmaya başaran Beşiktaş'ın ve A Milli Takımın genç santraforu Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
Hem Beşiktaş'ın hem de A Milli Futbol Takımımızın genç forveti Semih Kılıçsoy Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu listesine adını yazdırmayı başarmıştı.
En pahalı 10 Türk futbolcu listesinde yer alan 3 futbolcudan biri olan Semih Kılıçsoy 14.5 milyon Euro'luk bedeliyle listede 10'uncu sırada yer almıştı.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta istediği forma şansını bulamayan, sahada olduğunda da beklenen performansın altında kaan Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birebir görüşen Semih Kılıçsoy'un düzenli forma giymek istediğini ve bu nedenle bir Avrupa kulübüne kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.