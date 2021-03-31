Şenol Güneş: ''3-3 bizim için hayal kırıklığı!''
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya beraberliği sonrası 90 dakikayı değerlendirdi. Beklenmedik bir kayıp yaşadıklarını vurgulayan Güneş, ''Oyuncularımızın hepsi istedi ama istediklerimizi tam olarak yapamadık. Rakip maçı istediği şekle soktu. Kazanacağımız maçı koruyamadık. Türkiye üzüntülü, kahrolma şeklinde bir üzüntü var. 3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı oldu."...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Üzgünüz, oyuncular da üzgün. Düşündüğümüz, istediğimizi yapamadık, daha doğrusu başaramadık. Önemli bir avantajdı, avantajda kayıplar oldu." dedi.
İki zorlu maç sonrasında alınan galibiyetlerden sonra üç puanın kendilerini çok daha avantajlı konuma getireceğini ancak başaramadıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu: "Letonya’yı uzun bir aradan sonra yenme şansımız vardı, milli takımın toplam galibiyet sayısında öne geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunu biliyordu. Kazanma ruhu ve isteği de vardı. ilk yarı doğru işler yaptık, ikinci yarı oyundan düştük.
Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu.
Puan kaybı yapmamamız gerekiyordu. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Tempolu oynayamadık, top kayıplarımız oldu, birlikte baskı yapamadık. Duran toplarda, rakibe engel olamadık, bu da skoru aleyhimize çevirdi. Belki iki maçın temposunu bu maçta gösteremedik. O tempo olsaydı, oyun olarak da daha etkili olabilirdik. Bu maç geride kaldı, sonuçta 3 maçta 7 puan. Tüm Türkiye futbolseverleri de aynı üzüntüyü yaşıyor. Futbol sürprizlere açık."