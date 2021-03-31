Şenol Güneş: ''3-3 bizim için hayal kırıklığı!''

Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu.