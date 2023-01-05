Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde yeniden zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ilk bombası patlıyor. Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in talebi üzerine Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı.
Beşiktaş, Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Ozan Tufan ile transfer konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş, Hull City'den yanıt bekliyor.
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Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti.
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Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcu bu sezon Championship'te 22 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.
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