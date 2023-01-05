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  4. Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı

Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde yeniden zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ilk bombası patlıyor. Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in talebi üzerine Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı.

Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı - Resim: 1

Beşiktaş, Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Ozan Tufan ile transfer konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş, Hull City'den yanıt bekliyor.

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Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı - Resim: 2

Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti. 

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Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı - Resim: 3

Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

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Şenol Güneş istedi, Beşiktaş yönetimi Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı - Resim: 4

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcu bu sezon Championship'te 22 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.

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