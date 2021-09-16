Şenol Güneş'in alacağı tazminatla ilgili merak edilen açıklama

Vahap Munyar, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili Almanya U21 Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un adının öne çıkması konusunu sordum, yanıtladı: - Görüşüyoruz. Henüz görüşmelerimiz sürüyor. Biraz daha bilgi almaya çalıştım: - Sizin için ibre daha çok Kuntz’dan yana mı? Şu yanıtı verdi: - Görüşme aşamasında olduğumuz için henüz net bir şey söyleyecek durumda değilim. Açıkça söylemese de Özdemir’den TFF’nin yeni dönemde A Milli Takım için yabancı teknik direktörle yola devam etmek istediği izlenimini edindim.