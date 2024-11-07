Sergen Yalçın ''8 teklif aldım'' dedi, bir takımın ismini verdi
Teknik Direktör Sergen Yalçın, 8 kulüpten teklif aldığını açıkladı. Yalçın, bu takımlardan sadece birinin ismini verdi.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, 8 kulüpten teklif aldığını açıkladı. Tekliflerden 3'ünün yurt dışından geldiğini söyleyen Sergen Yalçın, sadece bir takımın ismini verdi.
Sergen Yalçın'ın Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"8 TANE TEKLİF ALDIM"
"Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den."
"Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyacanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım."
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK TEKLİFLERİ ALIYORUM"
"Artık televizyon tarafındayız, YouTube'tayız. Bu sene öyle olmaya karar verdik."
"Çok ciddi teknik direktörlük teklifleri de alıyorum. Amedspor'dan teklif geldi. Oradan da aradılar."
"HEDEFİ OLMAYAN YERLERDE..."
"Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum."