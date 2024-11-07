Sergen Yalçın ''8 teklif aldım'' dedi, bir takımın ismini verdi

Sergen Yalçın'ın Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"8 TANE TEKLİF ALDIM"

"Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den."

"Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyacanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım."