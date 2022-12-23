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  4. Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde transfer etmek istediği hatta "yönetime yalvardım" dediği Hulk Süper Lig ekibine geliyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar Mario Balotelli, Younes Belhanda, Stambouli, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Artem Dzyuba gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor - Resim: 3

Mavi Şimşekler'in yine çok ses getirecek bir transferi bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor - Resim: 4

Adana Demirspor'un daha önce adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Hulk ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

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