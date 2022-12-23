Sergen Yalçın Beşiktaş'a istemişti, Süper Lig'e geliyor
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde transfer etmek istediği hatta "yönetime yalvardım" dediği Hulk Süper Lig ekibine geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar Mario Balotelli, Younes Belhanda, Stambouli, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Artem Dzyuba gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
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Mavi Şimşekler'in yine çok ses getirecek bir transferi bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.
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Adana Demirspor'un daha önce adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Hulk ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
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