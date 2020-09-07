Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''

"Şuan bütçemiz 30 milyon euro, TFF'de koyduğu limitler ile transfer yapamıyoruz. Sezon bittikten sonra 8 - 9 transfer istemiştim, yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama bu futbolcular gerçekten katkı verecek oyuncular olmalı.Burak'da kulübümüzü düşündüğü için böyle bir karar aldı."