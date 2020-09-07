  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2020 23:30

Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''

"Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i takımdan ayrıldı, giden futbolcular Burak Yılmaz'ın haricinde bizim dışımızda oldu."

Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''

"Şuan bütçemiz 30 milyon euro, TFF'de koyduğu limitler ile transfer yapamıyoruz. Sezon bittikten sonra 8 - 9 transfer istemiştim, yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama bu futbolcular gerçekten katkı verecek oyuncular olmalı.Burak'da kulübümüzü düşündüğü için böyle bir karar aldı."

1/ 20
Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''

"Bütçemizi düşünmemiz gerekiyor, bütçeye uygun transferler yapmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz."

2/ 20
Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''

"Görüştüğümüz isimler var, gidecek oyuncular var, evet biraz gerideyiz ama daha transfer döneminin bitmesine daha çok var."

3/ 20
Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''

"Pandemi döneminden dolayı Eylül'de oynayacağımız eleme maçını, çok erken oynadık. Hazırlık yapamadan böyle bir maça çıktık, 3 gün antrenman ile maça çıkan futbolcularımız oldu."

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM