Sergen Yalçın açıkladı: ''Görüştüğümüz isimler var''
"Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i takımdan ayrıldı, giden futbolcular Burak Yılmaz'ın haricinde bizim dışımızda oldu."
"Şuan bütçemiz 30 milyon euro, TFF'de koyduğu limitler ile transfer yapamıyoruz. Sezon bittikten sonra 8 - 9 transfer istemiştim, yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama bu futbolcular gerçekten katkı verecek oyuncular olmalı.Burak'da kulübümüzü düşündüğü için böyle bir karar aldı."
"Bütçemizi düşünmemiz gerekiyor, bütçeye uygun transferler yapmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz."
"Görüştüğümüz isimler var, gidecek oyuncular var, evet biraz gerideyiz ama daha transfer döneminin bitmesine daha çok var."