Sergen Yalçın: ''Bu takım son 8 maçın 7'sinde gol yemedi''

Lige iyi başlamadıklarını ancak her geçen gün zorlu fikstüre rağmen daha iyi olduklarını belirten Segen Yalçın, "ler iyi gittiği zaman hayat tabii ki daha güzel. İşler kötü olduğunda da bir o kadar zor. Moral, motivasyon ve arzu bizi ileri taşıyor. Hazırlık kampını iyi geçirmememiz, transferlerin geç gelmesi bizim iyi oynamamamıza sebep oldu ama şuna dikkat edelim, bu takım son 8 maçının 7'sinde gol yemedi. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. " dedi.