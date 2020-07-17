Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun
Gelecek sezon için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş mali anlamda elini rahatlatmak isterken, maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezon için mevcut 60 milyon euroluk bütçeyi 35 milyon euroya düşürmeye çalışıyor.
Gelecek sezon için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş mali anlamda elini rahatlatmak isterken, maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezon için mevcut 60 milyon euroluk bütçeyi 35 milyon euroya düşürmeye çalışıyor.
TRANSFER SÜRPRİZİ Yeni sezonda genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor.
İLK 11 TRANSFER! Gelecek vaad eden genç futbolcu transferinin yanı sıra ilk 11'de direkt olarak oynayabilecek 4 transfer yapacaklarını ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile de Cenk Tosun'un son durumunu görüştü.