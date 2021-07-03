Sergen Yalçın istedi, yönetim bitirdi! İşte Beşiktaş'ın yeni 7 numarası!
Edin Dzeko, Haris Seferovic ve Diego Costa'dan bir sonuç alamayan Beşiktaş'ta, forvet transferi için Brezilyalı yıldız Hulk yeniden gündeme geldi.
Beşiktaş, golcü arayışında son kararını verdi. Edin Dzeko, Haris Seferovic ve Diego Costa'dan bir sonuç alamayan siyah-beyazlı takımın gündemine Brezilyalı yıldız Hulk yeniden geldi.
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34 yaşındaki golcü ile geçtiğimiz sezonun devre arası temas kurulmuştu.
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Ancak deneyimli isim Brezilya'nın dev kulüplerinden Atletico Mineiro'ya gitmişti.
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Beşiktaşlı idareciler, Sergen Yalçın'ın geçen sezon çok istediği Hulk'u bu kez transfer etmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.
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