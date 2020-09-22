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  3. 22 Eylül 2020 13:35

Sergen Yalçın kararını verdi

Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Sergen Yalçın kararını verdi

Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

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Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.

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Sergen Yalçın kararını verdi

Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

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Sergen Yalçın kararını verdi

Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını Başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.

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