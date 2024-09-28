Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor...
Süper Lig'te en son Antalyaspor'u çalıştıran ve görevinden ayrıldıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı
Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda görevi bırakan Sergen Yalçın'ın yeni durağı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Teknik direktörlük görevine Türkiye'de devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Sergen Yalçın, Avrupa'dan gelecek teklifler konusunda nötr olduğunu ifade etmişti
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Ancak Bundesliga 2'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattına kadar gerileyen Schalke 04, takımı toparlayabilmek ibreyi Sergen Yalçın'a çevirdi.
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Schalke 04'ün kendisiyle ilgilenmesine olumlu bakan 51 yaşındaki çalıştırıcı, olası bir teklifte kabul edip imzayı atacak.
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