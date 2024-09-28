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Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor...

Süper Lig'te en son Antalyaspor'u çalıştıran ve görevinden ayrıldıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı

Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... - Resim: 1

Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda görevi bırakan Sergen Yalçın'ın yeni durağı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... - Resim: 2

Teknik direktörlük görevine Türkiye'de devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Sergen Yalçın, Avrupa'dan gelecek teklifler konusunda nötr olduğunu ifade etmişti

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Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... - Resim: 3

Ancak Bundesliga 2'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattına kadar gerileyen Schalke 04, takımı toparlayabilmek ibreyi Sergen Yalçın'a çevirdi. 

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Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... - Resim: 4

Schalke 04'ün kendisiyle ilgilenmesine olumlu bakan 51 yaşındaki çalıştırıcı, olası bir teklifte kabul edip imzayı atacak.

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