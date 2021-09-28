Sergen Yalçın'dan Ajax maçı için Beşiktaş'a sürpriz kadro
Beşiktaş, bu akşam Ajax'a konuk olacak. Devler Ligi C Grubu ikinci maçına 12 eksikle çıkacak olan Kara Kartal'da, görev yapacak tümisimler, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Takımın en önemli silahı, Batshuayi olacak.
ERSİN DESTANOĞLU
Bu akşam en zor görev Ersin'e düşecek. Savunmanın maç boyunca diri kalması halinde yeteneğini gösterebilir
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VALENTIN ROSIER
Savunma hattının lideri konumunda olacak. Ajax'ın hem yoğun kanat akınlarını karşılayıp hem de geriden oyun kuracak.
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SERDAR SAATÇI
Beşiktaş formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Eksikleri fırsata çevirebilirse kariyer maçı olabilir.
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FABRICE N'SAKALA
Bu sezonki performansı beklentilerin altında. Bu akşam sol stoperde görev yapacak. Minimum hatayla oynaması şart.
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