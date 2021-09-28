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  4. Sergen Yalçın'dan Ajax maçı için Beşiktaş'a sürpriz kadro

Sergen Yalçın'dan Ajax maçı için Beşiktaş'a sürpriz kadro

Beşiktaş, bu akşam Ajax'a konuk olacak. Devler Ligi C Grubu ikinci maçına 12 eksikle çıkacak olan Kara Kartal'da, görev yapacak tümisimler, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Takımın en önemli silahı, Batshuayi olacak.

ERSİN DESTANOĞLU

Bu akşam en zor görev Ersin'e düşecek. Savunmanın maç boyunca diri kalması halinde yeteneğini gösterebilir

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VALENTIN ROSIER

Savunma hattının lideri konumunda olacak. Ajax'ın hem yoğun kanat akınlarını karşılayıp hem de geriden oyun kuracak.

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SERDAR SAATÇI

Beşiktaş formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Eksikleri fırsata çevirebilirse kariyer maçı olabilir.

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FABRICE N'SAKALA

Bu sezonki performansı beklentilerin altında. Bu akşam sol stoperde görev yapacak. Minimum hatayla oynaması şart.

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