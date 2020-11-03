Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sözleşmesi askıya alınabilir
Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla büyük umutlarla transfer ettiği Adem Ljajic'in durumu içler acısı.
Sezon başından beri büyük bir performans düşüklüğü yaşayan 29 yaşındaki Sırp yıldız bir türlü bekleneni veremiyor.
Geçen sezondan bile daha kötü durumda olan siyah-Beyazlı oyuncunun moralsiz hali başta Sergen Yalçın olmak üzere teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Adem Ljajic'in isteksiz ve bezgin hali nedeniyle oynatılmadığı öğrenildi.