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  3. 03 Kasım 2020 12:25

Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sözleşmesi askıya alınabilir

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla büyük umutlarla transfer ettiği Adem Ljajic'in durumu içler acısı.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sözleşmesi askıya alınabilir

Sezon başından beri büyük bir performans düşüklüğü yaşayan 29 yaşındaki Sırp yıldız bir türlü bekleneni veremiyor.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sözleşmesi askıya alınabilir

Geçen sezondan bile daha kötü durumda olan siyah-Beyazlı oyuncunun moralsiz hali başta Sergen Yalçın olmak üzere teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sözleşmesi askıya alınabilir

Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Adem Ljajic'in isteksiz ve bezgin hali nedeniyle oynatılmadığı öğrenildi.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sözleşmesi askıya alınabilir

Takvim'in haberine göre; Yıldız oyuncunun fizik olarak da eksikliği bulunuyor.

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