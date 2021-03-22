Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a büyük jest

SERGEN YALÇIN: ''OZAN'I TEKRAR FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Sergen Yalçın, Alanyaspor'da teknik direktörken Ozan Tufan için ''Ozan Tufan 13 aydır top oynamamış, çok dışarıda kalmış. Onu tekrar futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullanmıştı. Ozan ise Alanyaspor'da performansını arttırdıktan sonra Yalçın ile olan bir fotoğrafını paylaşıp ''Hatırlattı'' demişti. Ozan Tufan'ın 24 Mayıs 2019'da paylaştığı bu fotoğraf, derbinin ardından tekrar akıllara geldi. Milli futbolcunun bu paylaşımına gelen ''Oysa herkes öldürür sevdiğini...'' yorumları dikkat çekti.