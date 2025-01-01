Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ekibi belli oldu
Beşiktaş'ın efsanesi ve 2 kupalı eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta yeniden teknik direktörlük görevine getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, Sergen Yalçın'ın teknik ekibi de belli oldu.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'a dönüş hazırlıklarını sürdürürken teknik ekibinin büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi.
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Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.
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Ayrıca siyah - beyazlı ekipteki geçiş sürecinde ise takımın şuan da başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.
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