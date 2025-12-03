Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi
Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın antrenman eksiğini gidermek amacıyla çalışmalara başladığını açıkladı.
Kaynak: DHA / İHA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
1 / 4
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
2 / 4
Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
3 / 4
Öte yandan Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.
4 / 4