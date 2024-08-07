Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, madalyalarıyla birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri Anıtkabir’i ziyaret etti.
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Yusuf Dikeç, olimpiyatlardaki atışı sırasında verdiği ikonik pozla dünya çapında bir popülerliğe ulaşmıştı.
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Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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