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Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü - Resim: 1

Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, madalyalarıyla birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü - Resim: 2

Yusuf Dikeç, olimpiyatlardaki atışı sırasında verdiği ikonik pozla dünya çapında bir popülerliğe ulaşmıştı.

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Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü - Resim: 3

Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü - Resim: 4
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