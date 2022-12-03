Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi!
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan seks skandalı sonrası olayın öznesi Dusan Vlahovic, skandal bir harekette bulundu.
Sırbistan'da olay adam Dusan Vlahovic, hakkında çıkan iddialara, İsviçre karşısında attığı golle yanıt verdi. Attığı gol sonrası cinsel organını tutarak kameralara gösteren Vlahovic, sosyal medyada gündem oldu.
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İŞTE O GOL SEVİNCİ
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NE OLMUŞTU?
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI
Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. Bu olayın ardından adı geçen oyuncuların soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği yazılmıştı. Jovic'in fotoğraflı yanıtı herkese cevap oldu.
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ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ
Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic olduğu ortaya çıkmıştı.
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