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  4. Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi!

Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan seks skandalı sonrası olayın öznesi Dusan Vlahovic, skandal bir harekette bulundu.

Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi! - Resim: 1

Sırbistan'da olay adam Dusan Vlahovic, hakkında çıkan iddialara, İsviçre karşısında attığı golle yanıt verdi. Attığı gol sonrası cinsel organını tutarak kameralara gösteren Vlahovic, sosyal medyada gündem oldu.

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Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi! - Resim: 2

İŞTE O GOL SEVİNCİ

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Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi! - Resim: 3

NE OLMUŞTU?

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. Bu olayın ardından adı geçen oyuncuların soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği yazılmıştı. Jovic'in fotoğraflı yanıtı herkese cevap oldu.

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Skandal gol sevinci: Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutarak poz verdi! - Resim: 4

ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic olduğu ortaya çıkmıştı.

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