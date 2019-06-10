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  3. 10 Haziran 2019 18:35

Skrtel'in yerine 2 dünya yıldızı

Tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Takımdan ayrılması beklenen Skertel'in yerini dünya yıldızlarıyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, 2 aday buldu. .

Skrtel'in yerine 2 dünya yıldızı

Tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Takımdan ayrılması beklenen Skertel'in yerini dünya yıldızlarıyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, 2 aday buldu.

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Skrtel'in yerine 2 dünya yıldızı

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

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Skrtel'in yerine 2 dünya yıldızı

Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünyaca ünlü iki ismi getirmek için harekete geçti.

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Skrtel'in yerine 2 dünya yıldızı

Sarı-Lacivertlilerin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.

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