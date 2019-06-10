Skrtel'in yerine 2 dünya yıldızı
Tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Takımdan ayrılması beklenen Skertel'in yerini dünya yıldızlarıyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, 2 aday buldu. .
Tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Takımdan ayrılması beklenen Skertel'in yerini dünya yıldızlarıyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, 2 aday buldu.
Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.
Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünyaca ünlü iki ismi getirmek için harekete geçti.