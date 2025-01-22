Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Athletico Bilbao'yu devirdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa 7. hafta mücadelesinde Athletico Madrid’i mağlup ederek galibiyetini 3'e yükseltti ve 9 puana ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.
1 / 19
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3. galibiyeti aldı ve son 24’e kalma şansını son hafta oynanacak Twente müsabakasına bıraktı.
2 / 19
Beşiktaş, grup aşamasında Ajax, Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt’e mağlup olurken Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu yendi.
3 / 19
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 yendi.
4 / 19