Sörloth'a sürpriz talip
Adı Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Sörloth'un geleceği için Leipzig'den haber beklenirken İtalyan ekibi Torino'nun da Norveçli oyuncuyu istediği öğrenildi.
İki sezon evvel Bordo-Mavili formayla 33 gol, 11 asistlik performansıyla kariyer zirvesi yaşayan ve 20 milyon Euro'ya Leipzig'e giden Alexander Sörloth için Trabzonspor pusuda bekliyor.
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Leipzig'le kampta yer alan ve birkaç gün içerisinde Alman ekibindeki geleceği belli olacak olan Norveçli oyuncu için İtalyan ekibi Torino'nun da devreye girdiği öğrenildi.
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Belotti gidiyor Yıldız ismi Andrea Belotti'yi, Roma'ya satmaya hazırlanan Bordo-Beyazlılar'ın geçen sezon diğer forvetleri Antonio Sanabria 8, Simeona Zaza da 7 gol atabilmişti.
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Kadrosunu iyi bir golcüyle güçlendirmeyi planlayan Torino'nun, Sörloth için Trabzonspor gibi Leipzig'in kararını beklediği ifade edildi.
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