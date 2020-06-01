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  3. 01 Haziran 2020 09:20

Sörloth'un yanına Danimarkalı golcü!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başladı.

Sörloth'un yanına Danimarkalı golcü!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başladı.

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Sörloth'un yanına Danimarkalı golcü!

Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef, sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.

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Sörloth'un yanına Danimarkalı golcü!

Bordo-mavili futbolcular, belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sörloth'un yanına Danimarkalı golcü!

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ın ardından Aly Malle için de anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, transferde hız kesmiyor.

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