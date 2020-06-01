Sörloth'un yanına Danimarkalı golcü!
Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başladı.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başladı.
Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef, sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.
Bordo-mavili futbolcular, belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.