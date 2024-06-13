Sosyal medya Jose Mourinho'ya acımadı: Göğüsleri alay konusu oldu
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho spor gündemini domine ederken şimdi de magazin gündemini sarstı. Mourinho'nun göğüsleriyle ilgili yapılan bir paylaşım sonrası sosyal medyada mizah fırtınası koptu.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk olarak teknik direktörlük değişimine giden Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu özel uçakla İstanbul'a getirerek tarihi bir imza attırmıştı.
O gün bugündür spor gündeminden adı eksik olmayan Jose Mourinho bugün ise sosyal medyada magazin malzemesi oldu.
Portekizli çalıştırıcının İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden başlayan mizah fırtınası akıl almaz bir boyuta ulaştı.
Bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan "Jose Mourinho'nun ilginç fotoğrafı" başlıklı fotoğrafta ünlü teknik direktörün sağ göğsünün sarktığı gözüktü. Sosyal medya kullanıcıları "montaj" ihtimalini akıllarına getirmeden gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. İşte onedio editörü tarafından derlenen o birbirinden ilginç paylaşımlar..