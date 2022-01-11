Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı
Süper Lig'de Konyaspor forması giyen milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Çalık'ın Ankara'ya gitme nedeni ise yürekleri dağladı.
Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'tan acı haber geldi. DHA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, eski Galatasaraylı futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk fotoğraflar geldi. Ahmet Çalık'ın ölümünden sonra spor dünyasından başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Ahmet Çalık'ın araçta tek başında olduğu belirtildi.
AHMET ÇALIK'IN ANKARA'YA GİTMESİNİN ARDINDAKİ GERÇEK KAHRETTİ
DHA'nın haberine göre, saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerin yaptığı müdahaleler sonuçsuz kaldı ve 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.
Öte yandan Konyaspor'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti.
AHMET ÇALIK'IN KAZA YAPTIĞI AN KAMERADA
Öte yandan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anları ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
ARAÇTA TEK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olay yerine birçok sağlık ekibi ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ahmet Çalık'ın araçta yalnız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.