Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı

AHMET ÇALIK'IN ANKARA'YA GİTMESİNİN ARDINDAKİ GERÇEK KAHRETTİ

DHA'nın haberine göre, saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerin yaptığı müdahaleler sonuçsuz kaldı ve 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Öte yandan Konyaspor'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti.