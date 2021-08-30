Spor dünyası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Spor dünyası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan #30Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: Büyük Zaferin 99. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
BEŞİKTAŞ: 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Bayrağı