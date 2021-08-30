Spor dünyası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan #30Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.