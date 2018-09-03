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  3. 03 Eylül 2018 19:27

İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

Süper Lig'de haftanın en iyi 11'inde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı.

İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

Ramazan Köse
Süre: 90
Kurtarış: 6
Yediği Gol: 1
Kurtarılan Penaltı: 1
Pas Yüzdesi: %52
Puan: 8.6/10

1/ 13
İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

Strahil Popov
Süre: 90
Kazanılan İkili Mücadele: 6
Kazanılan Hava Topu: 0
Dripling: 0
Pas Yüzdesi: %76
Kritik Top Kaybı: 0
Şut: 0
Puan: 7.5/10

2/ 13
İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

Diego Angelo
Süre: 90
Asist:
Kazanılan İkili Mücadele: 4
Kazanılan Hava Topu: 4
Dripling: 0
Pas Yüzdesi: %84
Kritik Top Kaybı: 0
Şut: 0
Puan: 7.9/10

3/ 13
İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

Majid Hosseini
Süre: 90
Kazanılan İkili Mücadele: 2
Kazanılan Hava Topu: 2
Dripling: 0
Pas Yüzdesi: %91
Kritik Top Kaybı: 0
Şut: 0
Puan: 7.7/10

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