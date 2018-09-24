Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı

"Galatasaray iki iç saha maçında 10 gol attı, deplasmanda oynadığı son iki maçta 7 gol yedi. Aynı forma, aynı oyuncular. Bunu ben gerçekten Fatih hocanın oturup kendi hatalarını göreceğini düşünüyorum. Hatta takımı buna göre değiştirebilir."

