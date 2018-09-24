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  3. 24 Eylül 2018 11:55

Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı

Spor yazarları Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi...

Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı

Özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-0'lık yengilsini değerlendirdi. İşte usta yorumcunun açıklamaları;

"Puan ortalamasına 20 maçın 19'unu kazanmış bir takım. Gri pozisyonlar vardır. Ama TT Stadyumu'nda bembeyaz, deplasmanda simsiyah. Ankaragücü maçını 3-1 kazandılar, sonraki deplasmanda 7 gol yediler. Galatasaray içerde 13 gol atıp, 1 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde seribaşı gelen takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendiler. Ama deplasmanlarda farklı oluyor."

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Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı

"Sayın Terim'in bunu Tudor'dan sonra değiştiremediğini gördük. Bunu acilen değiştirmesi gerekiyor. Kritik deplasmanları kazandı ama genele yayamadı. Hakem kararları tartışılır. Bugün Akhisaspor kalecisi Fatih Öztürk, Muslera'dan daha iyi bir performans gösterdi. Futbol kız gibi oynanacak bir spor değildir. Hakemin kararı yanlış değil doğru."

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Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı

"Gerçekten Fatih hocayı merak ediyorum. Bu takım salı oynadı, geçen haftanın yıldızı Ozan... Genç oyuncu tecrübe kazanacak. Mariano'yu çabuk diye oynatıyor hoca ama bugün ofsaytı bozan isim oldu. Sinan'ı bence devrede değiştirmesi gerekiyordu."

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Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı

"Galatasaray iki iç saha maçında 10 gol attı, deplasmanda oynadığı son iki maçta 7 gol yedi. Aynı forma, aynı oyuncular. Bunu ben gerçekten Fatih hocanın oturup kendi hatalarını göreceğini düşünüyorum. Hatta takımı buna göre değiştirebilir."

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