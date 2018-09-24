Spor yazarları Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı
Spor yazarları Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi...
Özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-0'lık yengilsini değerlendirdi. İşte usta yorumcunun açıklamaları;
"Puan ortalamasına 20 maçın 19'unu kazanmış bir takım. Gri pozisyonlar vardır. Ama TT Stadyumu'nda bembeyaz, deplasmanda simsiyah. Ankaragücü maçını 3-1 kazandılar, sonraki deplasmanda 7 gol yediler. Galatasaray içerde 13 gol atıp, 1 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde seribaşı gelen takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendiler. Ama deplasmanlarda farklı oluyor."
"Sayın Terim'in bunu Tudor'dan sonra değiştiremediğini gördük. Bunu acilen değiştirmesi gerekiyor. Kritik deplasmanları kazandı ama genele yayamadı. Hakem kararları tartışılır. Bugün Akhisaspor kalecisi Fatih Öztürk, Muslera'dan daha iyi bir performans gösterdi. Futbol kız gibi oynanacak bir spor değildir. Hakemin kararı yanlış değil doğru."
"Gerçekten Fatih hocayı merak ediyorum. Bu takım salı oynadı, geçen haftanın yıldızı Ozan... Genç oyuncu tecrübe kazanacak. Mariano'yu çabuk diye oynatıyor hoca ama bugün ofsaytı bozan isim oldu. Sinan'ı bence devrede değiştirmesi gerekiyordu."