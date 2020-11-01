Sunucu Dilay Kemer son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, "Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı" dedi.