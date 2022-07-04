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Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları

5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi. İşte tüm maçlar...

Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları - Resim: 1

Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları - Resim: 2

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

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Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları - Resim: 3

Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş- Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor

2022-2023 SEZONUNUN İLK YARISINDA DERBİ HAFTALARI
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

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Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları - Resim: 4

Derbi haftaları belli oldu
4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray

23. hafta - Galatasaray-Trabzonspor

27. hafta - Fenerbahçe-Beşiktaş

29. hafta - Trabzonspor-Beşiktaş

32. hafta - Beşiktaş-Galatasaray

34. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor

37. hafta - Galatasaray-Fenerbahçe

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