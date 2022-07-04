Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları
5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi. İşte tüm maçlar...
Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.
Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş- Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
2022-2023 SEZONUNUN İLK YARISINDA DERBİ HAFTALARI
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
Derbi haftaları belli oldu
4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
23. hafta - Galatasaray-Trabzonspor
27. hafta - Fenerbahçe-Beşiktaş
29. hafta - Trabzonspor-Beşiktaş
32. hafta - Beşiktaş-Galatasaray
34. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor
37. hafta - Galatasaray-Fenerbahçe