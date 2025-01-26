Süper Lig ekibine teknik direktör dayanmıyor: Tam 21 kez değişti
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırma kararı almasının ardından son 10 sezonda 19 ayrı teknik direktörle 21 kez görev değişikliği yaptı.
Süper Lig’in 21 ‘inci haftasında Sivasspor’a deplasmanda 5-2’lik skorla kaybeden Kayserispor’da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Ligde transfer tahtası kapalı olan ve 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak topladığı 16 puanla 17’nci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekipte, Kaloğlu’nun görevini bırakması sonrası son 10 sezonda 21’nci teknik direktörle de yollar ayrıldı.
İç Anadolu ekibinin başında 13 karşılaşmada kulübede yer alan Sinan Kaloğlu, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 0.92 puan ortalaması yakaladı.
2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2 kez olmak üzere, toplam 19 farklı teknik adamla çalıştı ve 21 kez görev değişikliği kararı aldı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer aldı.
İşte son 10 sezonda Kayserispor'da görev alan teknik direktörler:
Burak Yılmaz
Hikmet Karaman