Süper Lig ekibine teknik direktör dayanmıyor: Tam 21 kez değişti

İç Anadolu ekibinin başında 13 karşılaşmada kulübede yer alan Sinan Kaloğlu, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 0.92 puan ortalaması yakaladı.

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2 kez olmak üzere, toplam 19 farklı teknik adamla çalıştı ve 21 kez görev değişikliği kararı aldı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer aldı.



İşte son 10 sezonda Kayserispor'da görev alan teknik direktörler: