İşte Süper Lig'de devlerin kalan maçları...
Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğum favorisi olan takımları birbirinden güçlü rakipler bekliyor.
Bu yıl 60. sezonu oynanan Süper Lig'de tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor.
Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak için son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek.
Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir'in 59, ikinci Galatasaray'ın 57, üçüncü Beşiktaş'ın 56, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.