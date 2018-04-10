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  3. 10 Nisan 2018 17:59

İşte Süper Lig'de devlerin kalan maçları...

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğum favorisi olan takımları birbirinden güçlü rakipler bekliyor.

İşte Süper Lig'de devlerin kalan maçları...

Bu yıl 60. sezonu oynanan Süper Lig'de tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor.

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İşte Süper Lig'de devlerin kalan maçları...

Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak için son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek.

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İşte Süper Lig'de devlerin kalan maçları...

Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir'in 59, ikinci Galatasaray'ın 57, üçüncü Beşiktaş'ın 56, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.

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İşte Süper Lig'de devlerin kalan maçları...

AVANTAJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY'DA

Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Galatasaray rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor.

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