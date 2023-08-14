Süper Lig tartışmalı başladı! İşte yeni sezon öncesi yapılan kural değişiklikleri
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar ise gündeme oturdu.
SÜPER LİG'İN 66. SEZONU BAŞLADI
Trendyol Süper Lig'in 66. sezonu geçtiğimiz gün oynanan Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesiyle başladı.
TFF, yeni sezon öncesi Süper Lig'de kuralların değiştirildiğini, yeni sezonda uygulamaya konulacağını duyurmuştu.
FENERBAHÇE-GAZİANTEP MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Gaziantep maçının 90+6. dakikasında ceza sahası içinde Oosterwolde'nin ayağından seken top Tadic'in eline çarpınca büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Poziyonun değişen kurallar yüzünden penaltı olarak yorumlanamacağı iddia edildi.
İşte sezon başında değişen kurallar...
İŞTE YENİ UYGULANACAK KURALLAR
TFF'nin Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı değişiklikler ise şöyle:
Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.
Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.