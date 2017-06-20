Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin forvet adayları basına sızdı

HATEM BEN ARFA

teknik direktör Unai Emery ile sorunlar yaşadıktan sonra sezonun ikinci yarısının ortalarında gözden düşen ve kadroya alınmayan Hatem Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri. Anderson Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı Kara Kartal, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu listede tutuyor. PSG, tecrübeli futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle vermeye çoktan hazır.

