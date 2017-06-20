Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin forvet adayları basına sızdı
Beşiktaş ve Fenerbahçe Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın isteklerine doğrultusunda yeni sezon kadrolarını kurmak için hummalı bir biçimde çalışıyor...
HATEM BEN ARFA
teknik direktör Unai Emery ile sorunlar yaşadıktan sonra sezonun ikinci yarısının ortalarında gözden düşen ve kadroya alınmayan Hatem Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri. Anderson Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı Kara Kartal, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu listede tutuyor. PSG, tecrübeli futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle vermeye çoktan hazır.
LLORENTE
İngiltere Premier Ligi'nde Swansea'de forma giyen bir başka forvet Fernando Llorente'nin, kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncunun transferinde büyük çaba harcıyor. Llorente için kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Swansea bu rakama sıcak bakıyor. İspanyol oyuncunun da ayrılmak istemesi, Kara Kartal'ın elini güçlendiriyor.
DOMAGOJ VİDA
Başarılı teknik adamın 2 sezondur ısrarla istediği Domagoj Vida için girişimlerini sürdüren siyah beyazlı yönetim bu transferi noktalamaya kararlı. Bonservisi Ukrayna kulübü Dinamo Kiev'de bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Asbaşkan Umut Güner önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Kiev kulübü yetkilileri ile yüz yüze görüşecek. Bu görüşmenin sonunda transferin noktalanması bekleniyor.