Süper Lig'de baş döndüren transfer sezonu: Yıldız futbolculara servet ödendi!

Sarı kırmızılılar bu transferin yanı sıra Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'ya 30.7 milyon euro bonservis ödedi. Bu transfer de en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 36 milyon euroya kadrouna kattı.