Süper Lig'de bir ayrılık daha: Çaykur Rizespor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "2.5 yıla yaklaşan bir süreç. Bazen iyi periyotlar bazense şimdi yaşadığımız gibi hiçte istemediğimiz periyotlarla geçen bir Rizespor kariyeri. Her antrenman, her maç öncesi, her gün biz bu takım için her şeyimizi verdik. Bu konuda benim de ekibimin de vicdanı rahat. Bir antrenmana bile 'Herhangi bir şeyler çalışalım' mantığıyla çıkmadık. Ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa bu takıma sarf ettik. Bazen oldu bazen olmadı. Bu takım iyi bir takım ama bu takımın yeni bir sese ihtiyacı var. Direktif veren yeni bir güce ihtiyacı var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir antrenör, teknik direktör profiline ihtiyacı var. Bazen bir notada gerekli ortak ses, oyun kaybolabilir. Bugün bunu yaşadığımızı görüyorum. Yöneticilerimiz ve kulübün yetkililerinden özür dilerim. Her defasında böyle bir açıklama yapacağım zaman bir değerlendirme içerisine girerdik. Çünkü onlar bu kulübün sahibi ve ben teknik direktör olsam bile kendi kendime hareket edemem. Ne zaman böyle bir istişare yapsak, müsaade istesem onlar devamlı destek verdiler. 'Hayır, beraberiz, bu süreci beraber getireceğiz' dediler. Bugün artık öyle bir duruma da mahal vermek istemedim. Kendim bu kararı alarak açıkladım. Aflarına sığınıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, daha iyisini hak eden bir kulüp. Belki bugün buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar kazandığım bir süreci yaşadım" diye konuştu.