Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak derbi maçların tarihlerini açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu mücadelelerinde uygulanacak maç saatleri 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendiği bildirildi.
Açıklanan programa göre; ligin 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Süper Lig'de 7-16. haftaların programı şu şekilde:
7. hafta
26 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
27 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
28 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor
8. hafta
3 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe