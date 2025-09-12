Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu mücadelelerinde uygulanacak maç saatleri 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendiği bildirildi.