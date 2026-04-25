Süper Lig'de erken final: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ligin fişini çekebilir!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü RAMS Park'ta çözülüyor! 71 puanlı lider Galatasaray, 67 puanlı takipçisi Fenerbahçe'yi 406. randevuda konuk ediyor. 117 yıllık ezeli rekabette kim önde? Son 10 maçta hangi takımın üstünlüğü var? Hakem Yasin Kol'un yönetimindeki dev derbinin istatistikleri, gol sayıları ve muhtemel senaryoları haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Türk futbolunun en büyük rekabetine ev sahipliği yapıyor. 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, sadece bir prestij mücadelesi değil, aynı zamanda şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olarak nitelendiriliyor.
17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı"nda başlayan 117 yıllık serüvende iki takım yarın 406. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 405 maçta sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü göze çarpıyor:
Fenerbahçe Galibiyeti: 150
Galatasaray Galibiyeti: 130 (1'i hükmen)
Beraberlik: 125
Gol Sayıları: Fenerbahçe 546 - 505 Galatasaray
Süper Lig tarihinde ise 137 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet aldı; 46 maçta ise eşitlik bozulmadı. Mevcut puan durumunda 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kendi evinde kazanarak farkı açmak; 67 puanlı Fenerbahçe ise zirve yarışına yeni bir soluk getirmek istiyor.
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü.